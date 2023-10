In der nächsten Woche geht die Wärme in die Verlängerung. Zwar nicht mehr so verbreitet warm wie noch am Sonntag, sind am Montag jedoch noch reichlich Sonnenstunden drin.

Am Sonntag macht sie Sonne nahtlos weiter. Abermals verbreitet mit 10 bis 14 Sonnenstunden oder etwas mehr. Das macht neben den 30 Grad am Sonntag auch fast 30 mögliche Stunden Sonne. Mehr geht nicht! Und in der kommende Woche dürften die Freunde von sommerlichen Temperaturen sogar weiter auf ihre Kosten kommen: „In der nächsten Woche geht die Wärme in die Verlängerung. Zwar sind noch reichlich Unsicherheiten bei den Wettercomputern vorhanden. Dennoch stellt sich der Temperaturfahrplan wahrscheinlich so dar: Montag 18 Grad an der Ostsee und 30 Grad am Rhein, Dienstag 17 bis 29 und Mittwoch 19 bis 30 Grad. Kurzum: der Sommer kommt und bleibt.”