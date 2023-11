Die PlayStation 5 im Black-Friday-Angebot kommt mit Laufwerk und 825 Gigabyte SSD-Speicher. Wer noch gern Discs einwirft, macht mit der PS5 einen guten Fang. Zur Heimkonsole werden ein kabelloser DualSense-Controller, ein Standfuß und einige Kabel zum Anschließen geliefert.

In Tests schneidet die PlayStation 5 sehr viel besser ab als andere Next-Generation-Konsolen: Hervorragende Grafik, sekundenschnelle Ladezeiten und ein Design wie aus der Zukunft markieren einen Meilenstein für Sonys Konsolen-Serie PlayStation. PS5-Games wie The Last of Us, Horizon und weitere sind zu wahren Schätzen der Pop-Kultur geworden. Allerdings wird auch immer wieder der Preis des Modells stark in die Mangel genommen. Der Black-Friday-Deal dürfte die Diskussion entschärfen.