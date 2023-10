Eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Flavonoiden, die in vielen gängigen Beeren enthalten sind, wurde ebenfalls mit einer deutlichen Verringerung der erektilen Dysfunktion in Verbindung gebracht - insbesondere bei jüngeren Männern. Greifen Sie also regelmäßig zu

Auch Vitamin B6, das beispielsweise in Avocados, aber auch Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen, Erbsen) und Meeresfrüchten wie Lachs und Thunfisch enthalten ist, regt die Libido an. Zudem enthalten die fetten Fische die Aminosäure Arginin. Unser Körper kann daraus zusammen mit Sauerstoff Stickstoffmonoxid herstellen, das wiederum gefäßerweiternd wird. Somit wird die Durchblutung sämtlicher Organe verbessert, was auch die Potenz und das Lustempfinden pusht.

Mit einer vielseitigen Ernährung tun Sie also nicht nur etwas für Ihre Gesundheit, sondern können auch Ihr Sexleben dauerhaft verbessern.

