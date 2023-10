Insekten im industriellen Maßstab produzieren – das klingt sehr technisch, kann aber helfen, den Regenwald zu erhalten. Denn Soja-Importe können theoretisch durch Insektenzucht ersetzt werden.

Die Maden sind wahre Fress-Monster. Sie vertilgen alles, was in eine Bio-Tonne kommt oder in Kantinen oder in der Landwirtschaft so anfällt. Und in nur sehr kurzer Zeit, nämlich in den zwei Wochen zwischen dem Schlüpfen und der „Ernte“ der Made verfünftausendfachen sie ihr Gewicht. Wahnsinn. So effizient ist kaum ein anderes Tier.

Die Made landet dann als Tierfutter im Trog – anstatt Mais oder Soja. Für den Anbau der Futtermittel werden zigtausende Quadratkilometer Regenwäld gefällt.



