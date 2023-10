Im Süden kratzen wir vor allem am Donnerstag an der 15-Grad-Marke

Der Frühling, die Wetterleute sprechen bei einer Temperatur ab 15 Grad von ihm, ist gar nicht so weit entfernt. Denn selbst bei uns in Deutschland kratzen wir in den nächsten Tagen im Süden an der 15-Grad-Marke. In der Mitte und im Norden ist davon nichts zu spüren. Hier sind weiter bei niedrigen einstelligen Temperaturen Winter und Schnee angesagt. Nur leider spielt die Sonne im Süden nicht mit. Dafür gibt es Sturm und Regen. Das fühlt sich trotz der milden Werte dann doch eher wie Herbst an.



Lese-Tipp: Die aktuelle Wettervorhersage für heute und die nächsten beiden Tage