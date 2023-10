Bombastisches Frühlingswetter gibt es hingegen hier:

Freiburg: 23 Grad, 8 Sonnenstunden

Stuttgart: 21 Grad, 9 Sonnenstunden

München: 20 Grad, 9 Sonnenstunden

Viele andere Städte haben deutlich weniger Glück.

Zum Beispiel Trier: 16 Grad, nur eine Sonnenstunde

Wenn Sie in den sonnigen Regionen im Süden Deutschlands wohnen, empfehlen wir, das schöne Wetter wenigstens ein bisschen zu genießen: Die Temperaturen in Deutschland liegen in den nächsten Tagen deutlich unter den heutigen Spitzenwerten. Erst zum Wochenende hin soll es dann wieder ein bisschen wärmer werden.

Wer heute einen wolkigen und regnerischen Tag abbekommt, kann sich damit trösten, dass der Frühling laut Kalender erst am 21. März beginnt. Es gibt also noch ganz viele Chancen auf schöne Frühlingstage. Früher oder später kommt jeder mal dran.