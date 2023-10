Es ist ein sonnig-heißer Tag. Tausende Urlauber genießen ihre Drinks, die Musik und den Pool. Gegen 12 Uhr mittags bricht Hektik auf der Aida Blu (252 Meter lang, knapp 1.100 Passagierkabinen) aus. Von der Backbordseite nähert sich ein Boot mit etwa 40 Menschen - darunter sollen Frauen und Kinder sein. Ihr Kahn kommt dem Kreuzfahrtriesen immer näher und näher. Urlauber springen auf, rennen an die Reling und schauen zu. Dann dockt das Boot plötzlich regelrecht an der Aida Blu an. An Bord des Kahns sind Geflüchtete.

Eine Urlauberin sagt zu RTL: „Ich hatte den Eindruck, dass die Menschen schon länger in Seenot waren.“ Längere Zeit ist offensichtlich nicht ganz klar, wie es mit ihnen weitergeht. Die Menschen bekommen Rettungswesten von der Aida und Getränke. Doch sie bleiben zunächst auf ihrem Boot.

Die Aida-Urlauberin: „Wir haben uns gefragt, nimmt der Aida-Kapitän sie an Bord? Darf er das überhaupt?“