Mittlere Kammer:

Wenn die Wäsche kuschlig sein soll, kommt der Weichspüler zum Einsatz. Hierfür ist das mittlere Fach, das etwas kleiner ist. Dort befindet sich oft entweder eine III als Symbol oder eine Blume.

Rechte Kammer:

Doch was kommt bloß in die rechte Kammer? Also in die, die wir niemals nutzen und die dennoch da ist. An der rechten Kammer findet sich normalerweise die Ziffer I. Das bedeutet, dass hier das Vorwaschmittel reinkommt. Wer also ein Vorwäscheprogramm eingestellt hat, sollte diese Kammer mit dem entsprechenden Waschmittel befüllen.

