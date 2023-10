In der Nacht zu Freitag ziehen die Schauer und Gewitter weiter in Richtung Osten. Vor allem in der ersten Nachthälfte können die weiterhin kräftiger und unwetterartig ausfallen. Im Westen wird es dann allmählich ruhiger. Die Temperaturen sinken auf 10 Grad an den Alpen bis 17 Grad im Osten.

Am Freitag ist es morgens im Südosten oft grau und nass, am Alpenrand fällt teilweise auch kräftigerer Regen. Andere Landesteile sind freundlicher. Später werden die Lücken zwischen den Wolken größer und es gibt nur noch wenige Schauer. Insgesamt wird es spürbar kühler, teils nasskalt, mit 13 bis 21 Grad.