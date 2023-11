Eigentlich erstrahlt der Dyson Supersonic in Pink oder Gold. Passend zum Black Friday gibt es den Föhn in neuem Gewand – und zwar in edlem Pechschwarz. Die Farbe ändert allerdings nichts an seinen Funktionen. Föhnen, Stylen, Formen – wer den Supersonic mit Bravour beherrscht, der kann Frisuren wie die Stars zaubern. Von Dauerwelle über Beach Waves oder einen stylischen Longbob, die Möglichkeiten sind endlos.

Bei Otto rasselt der Preis auf 350 Euro (statt 400 Euro) zum Black Friday. Damit ist der Föhn von Dyson nach wie vor nicht ganz günstig. Im Vergleich: In anderen Shops fällt jedoch noch immer der Originalpreis an. Einzig eBay und Dyson selbst ziehen mit und bieten Otto die Stirn. Aber nicht überall gibt es den Supersonic mehr auf Lager.