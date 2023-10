Dauerregen und Polarluft crashen Sommer endgültig

Tiefstwerte in der Nacht zum Sonntag - der Bodenfrost klopft an

Tagsüber kaum 15, im Bergland sogar nur um die 8 Grad – schon bald heißt es wohl: Heizungen an. Zumal es nachts natürlich auch deutlich abwärts geht. Vorbei ist die Zeit der lauen Nächte. Am Wochenende sind es meistens nur noch einstellige Tiefstwerte und im Bereich der Mittelgebirge sowie in Teilen Norddeutschlands klopft zum Teil der Bodenfrost an.

Und auch wenn es zu Beginn der nächsten Woche kalt losgeht, so stellt Pfaff ebenfalls eine Wetterbesserung in Aussicht: „Von Westen wird es schrittweise beständiger und sonniger.” Ein Hauch vom Altweibersommer also, den wir natürlich sehr gerne begrüßen möchten.

