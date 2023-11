Black-Friday-Deals: Welche Angebote gibt es unter zehn Euro?

Bei Saturn leuchten die rabattierten Preise nur so auf. Für 4,99 Euro anstelle der üblichen13,99 Euro gibt es eine smarte LED-Glühbirne von Philips.

Die kerzenförmige Leuchte bringt stimmungsvolles kaltweißes bis warmweißes Licht in jeden Raum. So könnt ihr ganz einfach per Knopfdruck über die App für das perfekte Ambiente in eurem Zuhause sorgen. Wer eine Amazon Alexa oder Google Assistant besitzt, kann die gesamte Steuerung auch ganz bequem mit der Sprachfunktion von dem Sofa aus machen.