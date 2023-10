Wintereinbruch zum Wochenende! Deutschland friert sich durch den restlichen Februar

Regenschirm bereits ausgepackt? Der könnte am Donnerstag bei den vielen Regenwolken notwendig sein. Es gibt aber auch trockene Phasen. Öfter zu sehen ist die Sonne im Osten und Süden, wenn sich dort die Wolkendecke mal öffnet. Es wird aber bereits kühler. Die recht milden 13 Grad im Südwesten sollten darüber nicht hinwegtäuschen. Meist sind die Gradzahlen eher einstellig. Gewürzt ist das Ganze mit Wind, der es sogar noch etwas kühler erscheinen lässt. An der Küste geht es sogar stürmisch zu.

Noch etwas ungemütlicher wird es am Freitag und das liegt nicht nur an den stürmischen Böen an der Küste oder in den höheren Lagen. Mehr Regenwolken ziehen durch Deutschland und lassen von Nord bis Süd immer mal wieder ihre Ladung fallen. Dazu sinkt die Schneefallgrenze, so dass es teilweise bereits ab einer Höhe von 300 Metern schneien kann. Teilweise könnte das auch bis in die tieferen Lagen geschehen. Gerade im Nordwesten sind Freitag ein paar Schauer mit Graupel oder Schnee gemischt. Die Temperaturen gehen dabei noch ein wenig weiter in den Keller.

