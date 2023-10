Wintereinbruch in Deutschland! In diesen Regionen fällt jetzt Schnee

Der Schnee könnte am kalten Samstag sogar im Flachland liegen bleiben. Der Winter liegt zum Beginn des Wochenendes in einem Streifen vom Erzgebirge bis ins Sauerland und eventuell sogar bis ins Ruhrgebiet quer über Deutschland. „Dort ist weiterhin Niederschlag mit Schnee und gefrierendem Regen möglich“, sagt Pscherer. Nördlich dieses Streifens bleibt es „sonnig und trocken, aber weiterhin kalt, gefühlt eisig kalt.“ An der Ostsee sind aber trotzdem noch Schneeschauer möglich.

Etwas milder wird es erst am Sonntag. Die milde Luft drängt den Winter etwas zurück, so dass es Schnee wohl nur noch in den höheren Lagen gibt. Die Grenzwetterlage verschiebt sich erneut etwas und schiebt die kalte Luft von Südwesten her wieder weiter in den Nordosten. Schneeschauer sind dann seltener der Fall. Die neue Woche bleibt aber vor allem wegen des teilweise starken Windes kalt.

