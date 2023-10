Regen, Schneeregen und Graupelschauer sind auch am Dienstag im Norden Deutschlands ein Thema. In den Mittelgebirgen schneit es weiterhin und ab dem Abend ist auch der Schwarzwald wieder mit von der Partie. Pscherer: „Es wird in den kommenden Tagen sogar noch kälter. Im Bergland herrscht Dauerfrost, aber auch sonst sind die Temperaturen frostig kalt.“ Im Laufe der Woche bekommt auch der Süden und Südosten eine Schippe Schnee ab.

Am Donnerstag hält der Regen und Schneeregen vor allem im Nordwesten an. Im Südosten klingen die Schneeschauer aber wieder, ab auch wenn es noch kälter wird. Am Freitag ist der Wintereinbruch vorerst vorbei – zumindest zum größten Teil. Vereinzelt können noch ein paar Schneeflocken fallen. Wie sich das Wetter am Wochenende wird, bleibt noch unsicher, da nicht klar ist, ob sich ein Hoch durchsetzt. Wir bleiben am Ball.