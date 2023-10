Und auch die Temperaturen steigen immer mehr an. Die Sonne hat schon Kraft, und lässt die Höchstwerte auf 13, am Mittwoch sogar auf 15 Grad steigen. Damit würden wir die Frühlingsmarke erreichen und das lässt die Sehnsucht auf ein gemütliches Beisammensein im Garten oder auf dem Balkon steigen. In einer geschützten Ecke fühlen sich die Sonnenstrahlen im Gesicht fast schon wie Sommer an, aber bis dahin ist noch ein weiter Weg.



Wenn der Nebel sich in einigen, kleinen Bereichen halten sollte, dann steigen die Werte am Tage nur auf knapp über 0 Grad. Und nachts kühlt es natürlich auch noch kräftig ab. Bei klarem Himmel gibt es häufiger leichten Frost, vor allem in der Südhälfte. Aber das nehmen wir gerne in Kauf für Sonne und Wärme am Tag.



Hier geht es zu den Höchstwerten der nächsten Tage