So schön kann der Herbst sein - doch wir müssen darauf noch warten.

Laut der aktuellen Wetter-Prognose brauchen wir weiter viel Geduld. Zunächst steht uns ein nasskaltes Wochenende bevor, das sogar Schnee in die Mittelgebirge bringt. Nächste Woche wird es zwar milder, das Wetter aber nicht unbedingt besser.

Am Freitag fällt vor allem in weiten Teilen Bayerns Regen, auch von der Eifel bis zur Nordsee sind Schauer unterwegs. Dazu wird es kälter mit nur noch 6 bis 12 Grad. Am Samstag fallen die Höchstwerte dann sogar auf 3 bis 10 Grad, die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 800 Meter.

