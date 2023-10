Die krassen Temperaturunterschiede, die am Donnerstag noch zwischen Ost und West vorhanden sind, sorgen am Donnerstag für neue Schauer und Gewitter, die dann langsam auch in den Osten vorankommen. Und das Langsame könnte zu einem großen Problem führen. Dadurch können enorme Regenmengen innerhalb kürzester Zeit fallen, die schnell zu Überflutungen führen können, da der harte und trockene Boden kaum Wasser aufnehmen kann.



Es wird verbreitet ziemlich ungemütlich. „Die Unwettergefahr steigt weiter an. Es sind verbreitet Gewitter möglich. Der Schwerpunkt zieht voraussichtlich vom Südwesten bis zu den östlichen Mittelgebirgen. Die Hauptgefahr besteht durch die Regenmengen, die bis Freitagnacht in Spitzen voraussichtlich 30 bis 50 Liter, örtlich auch deutlich mehr bringen können. Aber auch Hagel und Sturmböen sind möglich“, so die Aussichten von Pscherer.



