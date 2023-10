Die Schauer und Gewitter bringen nicht nur Unwetter mit sich, sondern auch deutlich kühlere Luft. Im Süden stürzen die Höchstwerte um bis zu 15 Grad in den Keller. Auch im Norden und Westen geht es um bis zu 10 Grad nach unten. Die Höchstwerte liegen am Wochenende nur noch bei maximal 16 bis 22 Grad. Zum Vergleich: Bis Donnerstag einschließlich sind es noch 28 bis 34 Grad. Am Montag wurden im Südwesten von Deutschland sogar noch Höchstwerte von knapp 36 Grad gemessen.



Und auch die Nächte sind bald gar nicht mehr tropisch. Teilweise sinken die Temperaturen in der Nacht zu Sonntag und vor allem am Montagmorgen auf einstellige Werte. Der Herbst lässt schon mal grüßen.



