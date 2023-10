Die Gewitterfront zieht zum Nachmittag etwas weiter in den Osten. Dann werden die Regionen von Schleswig-Holstein bis rüber an die Oder mit ordentlich Regentropfen eingedeckt. Ruhiger wird es erst in der Nacht, wenn die Unwettergefahr nachlässt während die Gewitterwolken Richtung Ostsee abziehen. Spätestens in der zweiten Nachthälfte ist es soweit. Wobei es sich bei Gewittern vor den eigenen Fenstern ja gerne mal gut schlafen lässt. Das regelmäßige Prasseln der Regentropfen ans Fenster wirkt besser als Schäfchen zählen.

Obwohl es am Freitag deutlich ruhiger wird, sind die Gewitter noch nicht fertig mit uns. „Nachdem es lange Zeit trocken durch den Tag geht, bilden sich dann verbreitet einzelne Gewitter, die aber nur noch lokal unwetterartig sind“, erklärt Pscherer. Zwar gibt es kein zusammenhängendes Gewitterband wie am Donnerstag mehr, trotzdem kann es lokal noch stark regnen. Selbst Sturmböen können noch mit dabei sein. Größere Regenmengen gibt es auch am Samstag, aber ob dann noch Unwettergefahr besteht ist noch unsicher. Die Wahrscheinlichkeit dafür schätzt der Meteorologe allerdings als eher gering ein. Es bleibt ein nasser Start ins Wochenende.