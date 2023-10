Schon zu Wochenbeginn wird eine vorübergehende Pause der Trockenheit eingeleitet. Im Südwesten sind schon am Vormittag einige Schauer unterwegs. Unser Wetterexperte Martin Pscherer sieht aber die größere Gefahr im Osten: „Heute gibt es im Osten und Nordosten zunächst noch viel Sonnenschein, bevor sich am Nachmittag Gewitter mit der Gefahr von Starkregen bilden.“



Zwar wird es zum Wochenanfang nicht mehr ganz so heiß wie in den letzten Tagen, aber die Luftfeuchtigkeit ist stark angestiegen. Nach einer vielfach tropischen Nacht, fühlt sich das Wetter auch am Tage drückend und schwül an.

