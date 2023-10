Der Spätsommer geht direkt zum Wochenstart baden. Die ersten gewittrigen Schauer ziehen schon am Vormittag über den Westen. Am Nachmittag ist dann der Süden und Osten dran. Hier besteht dann erhöhte Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Eine zweite Unwetterstaffel zieht dann am späten Nachmittag von Frankreich her auf. Auch hier können sich teils kräftige Gewitter bilden. In der Nacht zu Dienstag ziehen Blitz und Donner weiter in den Norden und Westen bis zur Mitte Deutschlands.



