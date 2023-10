Weitere Einsätze gab es etwa auch in Schleswig-Holstein, Bremen und Mecklenburg- Vorpommern. In Schwerin und Umgebung sei man knapp 200-mal ausgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wegen Sturmschäden kam es in Norddeutschland zu massiven Problemen im Bahnverkehr. Wegen der Unwetterwarnungen wurden auch zahlreiche Fährverbindungen am Wochenende gestrichen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Samstag vor Sturm bis hin zu Orkanböen gewarnt. Am Kieler Leuchtturm seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 122,8, in Greifswald von bis zu 118,1 Stundenkilometern gemessen worden, sagte eine DWD-Sprecherin in der Nacht zum Sonntag. Die Warnlage im Norden soll noch bis Sonntagvormittag andauern. Es seien auch weiterhin einzelne Orkanböen möglich.