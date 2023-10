Die Höchstwerte am Donnerstag. Die grüne Farbe an der Nordseeküste zeigt: hier werden nicht einmal 15 Grad erreicht.

Deutschland ist zweigeteilt: Während es im Süden mit den Temperaturen rauf geht bis in sehr sommerliche Gefilde, bleiben die Werte im Nordwesten oftmals unter 15 Grad. Nehmen wir als Beispiel die Stadt Emden in Ostfriesland, da gibt es heute gerade einmal 14 Grad. Am Oberrhein hingegen wird geschwitzt und gebadet, da steuern wir auf 30 Grad zu. Die werden wahrscheinlich nicht ganz geknackt. Überhaupt gab es ja dieses Jahr die 30 Grad noch nicht, der bisherige Höchstwert liegt tatsächlich bei 29,9 Grad. Die wurden einmal an der Mosel und einmal in der Nähe von Speyer erreicht. Ab 30 Grad sprechen wir von einem Hitzetag.

An der See sorgt eine schwache Kaltfront also derzeit für das ungemütliche Wetter. Die graue Wolkendecke, die sich vom Norden bis ins Sauerland und in den Harz ausgebreitet hat, löst sich zum Teil nur zögerlich auf. An der See verhagelt zudem der kühle Wind den Start in den Sommer – am 1. Juni ist ja meteorologisch gesehen Sommeranfang.

