Sonne ohne Ende auch in dieser Woche - am Donnerstag gibt es super viele Sonnenstunden. Nur an der Nordsee überwiegen Wolken.

Derzeit sieht es wirklich nach dauerhaft viel Sonne aus, Das schöne Wetter ist zurzeit ziemlich in den Himmel gemeißelt. Vor allem in der Mitte wird es dabei die gesamte Woche strahlend schön. Einschränkungen gibt es am ehesten an der See, denn die ist derzeit noch kalt und das verhindert auch einen starken Anstieg der Lufttemperatur. An den Küsten sind auch die meisten Wolken sichtbar.

Gewitter gibt es am ehesten in der aufgeheizten Luft im Süden. Aber das Risiko ist gering, es ist ja nicht wirklich heiß. Im Laufe der Woche nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko ganz im Süden aber schon zu. Für die meisten Deutschen wird diese kurze Woche also ziemlich perfekt – strahlend schön, nicht zu heiß bei Temperaturen zwischen nur 15 Grad an der See bis sommerliche 25 bis 29 Grad im übrigen Land. Ob wir die 30 Grad knacken, ist ungewiss, aber es herrscht ja auch so super Badesee- und Schwimmbadwetter.

Lese-Tipp: Unverschämt schön – das Wetter der nächsten 7 Tage