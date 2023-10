Heute, also genau am Siebenschläfertag, schwächelt der Sommer. Eine schmale Kaltfront brachte im Nordosten örtlich kräftige Gewitter, das stärkste in Berlin, sowie eine deutliche Abkühlung. Denn es ist im Süden und Osten rund 10 Grad kühler als gestern. Dazu wird es nur zeitweise sonnig und im Nordosten sind noch einmal gewittrige Schauer, die aber nicht mehr so heftig ausfallen. Das ist aber nur vorübergehend so.



