Am Dienstag kann es gerade im Westen und Norden öfter krachen. Dort ist das Gewitterrisiko besonders hoch.

Sonne, Wärme und kaum Regen? Besser konnte der Spätsommer nicht starten. Die Temperaturen liegen dabei so hoch, wie wir es uns im Hochsommer vorstellen. Die Frage, die nun noch offen bleibt: Wie lang hält es noch an? Um das Wochenende müssen wir uns keine Sorgen machen und selbst der Montag bleibt noch spätsommerlich warm mit einer ordentlichen Portion Sonnenschein. Zum späten Nachmittag hin tauchen an der Nordsee erste Schauer auf, abends sind sogar Gewitter möglich. Es ist ein erster Vorgeschmack auf einen Wetterwechsel.

Den Umschwung läuten ab Dienstag die Regenschauer und Gewitter im Norden und Westen ein. Sie rücken im Laufe des Tages auch bis zur Mitte Deutschlands vor. Dabei besteht erhöhte Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Einen Tag Ruhe davor haben die im Osten und Süden Deutschlands lebenden Menschen. Hier gibt es noch einen Spätsommer-Nachschlag mit sommerlichen Temperaturen bis 30 Grad, während im Nordwesten Deutschlands die Temperaturen bei wesentlich niedrigeren 22 bis 24 Grad liegen.

