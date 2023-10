Die Lyriden wurden bereits vor mehr als 2.700 Jahren von den Chinesen beobachtet und in alten Überlieferungen festgehalten. So sei der Himmel im Jahr 687 vor Christus wegen des Meteorschauers so aufgehellt worden, dass dort kaum etwas anderes zu sehen gewesen sei. Der Meteorschauer stand also zum einen auf seinem Aktivitätsmaximum. Hinzu kommt, dass es alle 60 Jahre in einer Stunde etwa 90 Sternschnuppen am Himmel gibt. Zuletzt gab es das im Jahr 1982. Dann gab es zwischenzeitlich auch mal bis zu 300 Feuerbälle pro Stunde.

Für seine Umlaufbahn um die Sonne braucht Mutterkomet C/1861 G1 (Thatcher) 415 Jahre. Sobald sich die Erde durch die von ihm hinterlassene Spur aus Staub- und Bruchstücken bewegt, sehen wir die Meteore in unserer Atmosphäre verglühen. Bis zum 25. April können die Sternschnuppen der Lyriden noch am Nachthimmel beobachtet werden.