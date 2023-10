Der Mai ist der Monat der Feiertage: Christi Himmelfahrt, das Pfingstwochenende und der Maifeiertag. Letzterer steht nun an und fällt auf einen Montag – damit verlängert er uns das Wochenende, und wir haben so reichlich Zeit für Ausflüge. Schön wäre es, wenn da das Wetter mitspielt! Bis zu 20 Grad könnte es am Samstag warm werden.

Lese-Tipp: Extremwetter im Check - darum ziert sich die Wärme bei uns so sehr