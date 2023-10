Nach einem weiteren Kaltstart am Donnerstag klettern die Werte anschließend immerhin schon mal auf 10 bis 18 Grad. Ein Trend, der auch zum Tanz in den Mai bestehen bleibt. Am Freitag bei 11 bis 19 und am langen Wochenende bei meistens 13 bis um die 20 Grad. Das fühlt sich dann auf jeden Fall wieder wie Frühling an – auch wenn es in Sachen Beständigkeit weiterhin haken dürfte.

Aber: Das leicht durchwachsene Wetter wird der Sonne ebenfalls ein Plätzchen am Himmel lassen und gibt den Allergikern unter uns nach wie vor die Chance zum Durchatmen. Die Belastung durch Birkenpollen wäre nämlich ohne Regen rasch wieder mäßig bis hoch.



Lese-Tipp: Warum hallt der Winter so lang nach? Sonne und Wärme in Deutschland wieder ein kurzes Vergnügen