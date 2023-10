RTL-Wetterexperte Björn Alexander mit dem Blick den Wettercomputer: „Hinter der Kaltfront, die uns am Samstag überquert, wird fast schon frühherbstlich frisch: 16 bis 9 Grad in der Nacht zum Sonntag und 15 bis 6 Grad in der Nacht zum Montag. Da ist in manchen Berglagen der Bodenfrost nicht allzu weit weg.”



Aber auch am Tage wird ab dem Wochenende nicht mehr so geschwitzt: „Nach dem schwül-warmen bis -heißen Freitag und Spitzen von 22 bis 31 Grad, lässt uns das Wochenende spürbar aufatmen. Am Samstag bei maximal noch 19 bis 26 und am Sonntag bei 18 bis 26 Grad.“

