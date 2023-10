Beginn der Hitzewelle in Deutschland: Schon am Freitag werden in einigen Gebieten Temperaturen über 30 Grad erzielt.

In einigen Regionen Deutschlands hat das Thermometer die 30-Grad-Marke in den vergangenen Tagen schon knapp überschritten. Beispiel: Anders, als der Name vielleicht vermuten lässt, wurden am Eiskeller in Berlin schon am Mittwoch 30,2 Grad gemessen. Pünktlich zum Wochenausklang erreicht die Hitze nun auch weitere Teile des Landes. So viel vorab: Tropische Nächte bleiben aus.

Die Hitzewelle, bei der an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 30 Grad gemessen werden, verlagert sich bereits ab Freitag gen Westen. Dann klettern die Temperaturen am Rhein stellenweise sogar auf bis zu 31 Grad. Lediglich die Küstenregionen haben das Nachsehen: Durch den kräftigen Ostwind klettern die Temperaturen an der See auf knapp über 20 Grad. Im Rest des Landes bleibt es bei angenehmen Werten um die 25 Grad und mehr.

Lese-Tipp: Heute geht es bis auf 30 Grad rauf