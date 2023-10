Am Sonntag kommt laut Alexander der Sommer wieder auf Touren: „Viel Sonne, höchstens lokale Gewitter an den Alpen und Höchstwerte zwischen 21 Grad im Nordosten und 35 Grad im Südwesten.” Und danach tritt die Hitze sogar wieder richtig aufs Vollgas, was Alexander so formuliert: „Verbreitet geht es am Montag rauf auf 30 bis 35 Grad. In einem Streifen vom Oberrhein und der Eifel bis nach Sachsen-Anhalt, Sachsen und ins westliche Brandenburg sind sogar wieder 30 bis 38, vielleicht sogar mehr drin. Einzig bei den Nordlichtern zeigt sich der Sommer nach jetzigem Stand zahmer bei Höchstwerten von 23 bis 29 Grad. Später steigt dann mit zunehmender Schwüle von Westen her die Unwettergefahr.” Am Dienstag dehnen sich die Gewitter weiter aus und beenden die Hitze. Auch wenn es dabei wieder krachen kann, die Abkühlung auf weniger als 30 Grad wird definitiv gut tun.

