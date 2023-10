Der Sonnenschein vom Freitag ist am Samstag schon wieder vorbei: Es gibt einige Regenschauer und auch kräftige Gewitter. Es besteht die Gefahr, dass diese nur langsam ziehen und dann große Regenmengen an einer Stelle abladen. Dann können beispielsweise Keller volllaufen. Für Sonntag sehen die Prognosen schon wieder freundlicher aus. Aber das Risiko von Gewittern besteht über das Wochenende hinaus. Ein Grund dafür kann das aufgeheizte Mittelmeer sein. Das kann auch Auswirkungen auf das Wetter in Deutschland haben.

