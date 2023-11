Steht ein Budget-Smartphone für unter 500 Euro auf der Wunschliste an Weihnachten, ist Google Pixel 7 in jedem Fall eine gute Wahl. Zum Black Friday gibt es das klasse Handy für ein paar Euro günstiger als sonst. Vor einigen Wochen und Monaten war das Modell allerdings hin und wieder für fast 450 Euro zu haben. Für den Start in den Black Friday ist der Deal absolut in Ordnung, Amazon oder andere Shops könnten aber den Preis noch stärker drücken. Wem das aber zu ungewiss ist, der sollte dann doch lieber zuschlagen. Was am Black Friday passiert, wird sich schließlich noch zeigen ...