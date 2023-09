Janni fallen immer mehr Dinge ein, die vielleicht gar keinen so hohen materiellen Wert haben, aber ihrer Familie aus emotionalen Gründen lieb und teuer sind. Darunter auch eine besondere Erinnerung an den Beginn ihrer Liebe zu Peer: „Der Koffer, den Peer und ich zusammen auf all den Reisen dabei haben seit wir uns in Tahiti kennengelernt haben, auf dem von jeder einzelnen Reise ein Aufkleber drauf ist.“

Lese-Tipp: Ciao, Mallorca! Darum haben Janni Hönscheid und Peer Kusmagk die Insel verlassen

„Und alles, was wir gerade wissen, ist, dass man unsere Sachen gerade nicht auffinden kann. Das ist ‘nur’ der emotionale Schaden…“, schreibt Janni am Ende ihres Posts und vertaggt die Fluggesellschaft, die ihr Gepräck gerade nicht finden kann. „Drückt uns die Daumen“, bittet sie ihre Follower.

Auf RTL-Anfrage erklärte Eurowings am 25. September:„In der Regel wird Gepäck innerhalb weniger Tage nach Meldung des Verlusts gefunden und an den Zielflughafen nachgeschickt.“ Im Fall von Jannis und Peers verlorenen Koffern stehe „die Fachabteilung noch mit dem Dienstleister zur Gepäckermittlung im Austausch“. Sobald das Gepäck über das oben erwähnte System ausfindig gemacht ist, melden sich die Kollegen und Kolleginnen direkt bei der Kundin, damit es an den finalen Bestimmungsort zugestellt werden kann. (csp)