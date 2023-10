Tief Chappu dreht seine Runden über Südeuropa und hat reichlich Regen und Unwetter im Gepäck. Das bekommen der Süden Deutschlands sowie der Alpenraum ebenfalls zu spüren. Denn während es in der Mitte und im Norden unseres Landes freundlich bis sonnig ist, bekommt der Alpenrand bis einschließlich Mittwoch stellenweise bis an die 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Und nicht nur das: Ab Mittwoch drückt von Nordwesten kühlere Luft heran. Eine Gemengelage, die den Alpen oberhalb von 1.000 Metern Schnee bringt und uns in Deutschland einen Kaltstart in den Vatertag beschert.