Fronleichnam ist in den südlichen Bundesländern Feiertag – genauer in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Sachsen und NRW. Und genau da wird es nun ein bisschen ungemütlicher. Denn Tief Heinrich schafft es über die Ostalpen nach Deutschland. Das heißt: Zuerst – und damit meinen wir schon heute – steigt die Schauerwahrscheinlichkeit im Südosten an. Es wird sehr warm in Deutschland und besonders über Niederbayern, dem Bayerischen Wald, Franken bis hinauf nach Sachsen können sich im Laufe des Tages Gewitter bilden, die sich am Abend entladen.

Am Dienstag schaffen es die Gewitter noch eine Spur weiter. Sie ziehen in westlicher Richtung und schaffen es bis Nordbayern, Hessen und nach Thüringen. Auch im Bayerischen Wald und im südlichen Brandenburg wird es zeitweise nass und teils gewittrig. Es besteht also Hoffnung, dass die Feuerwehr bei den Löscharbeiten des Waldbrands in Jüterbog Hilfe vom Wetter bekommt. Und auch im Schwarzwald und an den Alpen sind teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Das reicht schon, um die Verabredung für den Biergarten zu verhageln.

Unbedingt unser Regenradar im Blick haben.