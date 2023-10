Der kalendarische Herbstanfang am Samstag verläuft wechselhaft, an der Nordsee windig. Dazu gesellen sich der Jahreszeit entsprechende Temperaturen mit 16 bis 21 Grad. Und die Nächte werden richtig kalt mit tiefen einstelligen Werten. Bodenfrost in weiten Teilen Deutschlands ist da nicht ausgeschlossen. Da muss schon viel Holz in der Feuertonne oder am Kamin verbrannt werden, damit noch länger draußen gesessen werden kann.



Lese-Tipp: Hitze im Herbst – geht das warme Wetter im Oktober und November so weiter?