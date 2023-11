Die drei spannendsten iPhone-Deals am Black Friday

Klarmobil kommt am Black Friday mit einem Vertrag um die Ecke, der nochmal eine gute Ecke weniger kostet als die O2 Mobil M Flat. Dafür gibt es den Vorgänger im Bundle: das iPhone 14. Und in diesem Tarif gibt es 5 GB weniger Datenvolumen. Für das Handy werden einmalig 199,99 Euro fällig. Danach kostet der Vertrag aber nur noch 24,99 Euro im Monat. Die Laufzeit geht über 24 Monate, der Anschlusspreis beträgt 19,99 Euro.

Smartphone: iPhone 14 Mitternacht, 128 Gigabyte

iPhone 14 Mitternacht, 128 Gigabyte Datenvolumen: 20 Gigabyte, 4G LTE/5G

20 Gigabyte, 4G LTE/5G Allnet-Flat: Telefon- & SMS-Flat

Telefon- & SMS-Flat Laufzeit: 24 Monate, danach Anschlusspreis

Der derzeit günstigste Preis für das iPhone 14 liegt bei 709 Euro. Zieht man 199,99 Euro Einmalzahlung ab, bleiben noch 509,01 Euro übrig. Auf 24 Monate gerechnet, gehen jeden Monat also ungefähr 21,21 Euro für das Handy drauf. Für die 20 Gigabyte Datenvolumen in der Allnet-Flat bleiben also noch knapp vier Euro – für so einen Tarif ist das sehr günstig! Wer also nicht unbedingt das neue iPhone 15 braucht, ist mit diesem Vertrag sehr gut aufgestellt.