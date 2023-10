Aufgepasst, GZSZ-Fans! Hier kommt der Pflegesohn von Yvonne und Jo

Am Montag, den 30. Oktober (Folge ist bereits eine Woche vorher auf RTL+ zu sehen) bekommt die Gerner-Familie Zuwachs. Denn dann zieht Pflegesohn Lukas Ruess bei Jo und Yvonne ein. Gespielt wird er von Schauspieler Oliver Szerkus und der verrät über seine neue Rolle: „Ich spiele Lukas Ruess, einen aufgeweckten und freundlichen Jungen, der in neuen Situationen in eine Art Schutzmechanismus geht und reserviert bleibt. Er muss sich oft überwinden, sich zu öffnen und möchte auf gar keinen Fall eine Last für andere sein. Dadurch spielt er oft negativ behaftete Emotionen runter und nimmt seine Mutter, um die er sich von Kindesalter an kümmern musste, in Schutz.“