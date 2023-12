Andrea Berg nahm zwölf Kilo ab - wie sie ihr Gewicht hält!

Der Auslöser für die körperliche Veränderung sei Andrea Bergs 30-jähriges Bühnenjubiläum gewesen, welches sie im August 2022 feierte. „Bis dahin wollte ich einige Kilo abnehmen. Ich sagte: Ich halte mehr Maß, mache Sport und gebe jetzt Vollgas. Mir war klar, dass es die Bilder der Show ewig zu sehen geben würde und da wollte ich einfach geil aussehen“, erzählt sie nun im Bild-Interview. „Das war so der Kick-off für mich und das bleibt auch so – denn ich habe auch 2024 mit meinem Heimspiel in Aspach und 2025 mit der großen Tour viel vor.“

Mit einer Ernährungsumstellung allein sei es jedoch nicht getan. „Ich stehe regelmäßig eine Stunde auf dem Stepper“, verrät die Sängerin. Hinterher habe sie viel mehr Energie und viel mehr Luft: „Wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle und auch diese Kraftreserven habe, um über die Bühne zu rennen, fühlt sich das genial an!“

