Zoff im Urlaub vermeiden: Expertin gibt sechs Last-Minute-Tipps

Es ist zum Verrücktwerden: Gerade beginnt der Urlaub, auf den wir uns schon so lange gefreut haben, alles ist vorbereitet für schöne Stunden zu zweit oder mit der ganzen Familie. Und dann gibt ein Wort das andere und plötzlich liegen wir uns mit genau jenen in den Haaren, mit denen wir eigentlich am liebsten Zeit verbringen. Ein Phänomen, das die systemische Familienberaterin Ruth Marquardt nur zu gut kennt.

„Gerade zu Beginn des Urlaubs sind wir gestresst. Irgendwie haben wir die letzten Erledigungen gemacht, Haus oder Wohnung sind noch in den letzten Minuten startklar gemacht worden für den Urlaub. Im Job wollten wir Kollegen noch die notwendigen Informationen übergeben. Wenn dann auch noch die Kinder im Stau quengeln, sind bei den meisten Familien die Nerven zum Zerreißen angespannt“, weiß Ruth Marquardt.

