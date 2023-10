Prognose für das Wetter in Deutschland: Die Spanne der Höchsttemperaturen reicht von 18 Grad auf Sylt bis hin zu 28 Grad in Freiburg. Ein Unterschied von 10 Grad.

Die Nordlichter haben es nicht leicht in diesem Sommer. Und das gilt auch am Wochenende. So hat der Samstag im Norden teilweise kaum mehr als 18 Grad auf dem Zettel, während im Süden erneut knapp 30 Grad erreicht werden.

Damit sind wir in Deutschland aber so oder so gut dran. Denn ein Urlaub in südlichen Gefilden rund ums Mittelmeer ist derzeit wohl für viele alles andere als angenehm. Schließlich dominiert in Südeuropa eine extreme Hitzewelle.

Mehr Wetter in Deutschland: