Der Winter hält Einzug im Erzgebirge - so auch am Wochenende

Am Freitag kommt dann mit der kalten Luft aus Norden der Winter zurück. Es fallen dabei häufig Schauer, im höheren Bergland auch Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt und so fällt am Abend bis in tiefe Lagen Graupel. Vorsicht, Glätte! An den Alpen setzt tagsüber Regen ein, der bald in Schnee übergeht. Dabei bleibt es sehr windig – das drückt die gefühlte Temperatur.

Und auch das Wochenende hat es in sich: Am Samstag gibt es vor allem im Erzgebirge und an den Alpen mitunter länger anhaltenden Schneefall. Heiter wird es im Norden, während im Bergland schon Dauerfrost herrscht. Am Sonntag verstärken sich die Schauer, gebietsweise gehen Regen- oder Schneeregenschauer runter. Im Bergland wird es dann richtig weiß. Und bei kräftigen Schauern ist sogar bis in tiefe Lagen Schnee möglich. Gut, dass die Weihnachtsmärkte öffnen, da macht der erste Glühwein richtig Spaß. Aber nur, gut geschützt mit einem Regenschirm.

