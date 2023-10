Es sieht nach einem MEGA-Absturz aus, aber eigentlich sind es nur normale Temperaturen für die Jahreszeit. Nach einem zum Teil frostigen Start liegen die Höchstwerte am Freitag bei nur noch 7 bis 12 Grad. So sollten die Temperaturen Anfang November sein. Für uns fühlen Sie sich aber gerade richtig kalt an. Zumal es auch die Sonne sehr schwer hat. Unser RTL-Wetterexperte Patrick Panke formuliert es so: „Es ist eine erste echte Herbstattacke. Stand heute ist es besonders in Bayern und Teilen Sachsens außerdem nass und grau. An der Nordsee ist es weiter windig.“



