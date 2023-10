Es wird sich fast unheimlich anfühlen. Sowohl am Tag als auch in der Nacht. Denn wenn ab Donnerstag der Oktober zu seinem Schlussspurt beim Wetter loslegt, werden wir so richtig ins Schwitzen kommen. Und diese Höllen-Wärme wird uns bis Halloween begleiten. Dazu unser Wetterexperte Martin Pscherer: „Ab Donnerstag wird es richtig warm, spätestens am Freitag könnte im Südwesten die Sommermarke von 25 Grad geknackt werden. Selbst an der Küste sind es zeitweise bis 20 Grad.“



Auch wenn Freitag nach derzeitigem Stand der wärmste Tag werden soll, auch die anderen Tage sind nicht viel kühler. Denn die Höchstwerte bleiben vor allem im Süden immer in der Nähe der 25-Grad-Marke. Aber auch sonst sieht es nach sehr angenehmen und ungewöhnlichen warmen 20 bis 23 Grad aus.



