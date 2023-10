Am 31. Oktober ist Halloween. Das Fest kommt ursprünglich aus dem keltischen Irland und nannte sich dort „Samhain“. Es hat viel mit Geistern und dem Reich der Toten sowie dem bevorstehenden Winter zu tun. Die Menschen hatten Angst vor Geistern und verkleideten sich selbst, um dem Spuk zu begegnen.

Einen echten Winterspuk werden wir an diesem Halloween nicht erleben. Das ist schon mal beruhigend. Allerdings wird es recht nass. Am Dienstag, dem 31. Oktober, fällt tagsüber vor allem im Norden und am Alpenrand weiterer auch kräftiger Regen. Das ist natürlich ziemlich nervig, da es nun wirklich seit Wochen kaum einen Tag ohne Niederschlag gegeben hat. In Bremen ist schon das zweieinhalbfache des normalen Regensolls im Oktober gefallen – und da kommt noch ordentlich was drauf.

