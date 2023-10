Eins vorweg: Ganz so schwerwiegend wie die Unwetter der vergangenen Woche wird es am Freitag nicht. Abgesehen davon sind Gewitter immer gefährlich, und in diesem Fall gibt es das zuvor erwähnte Risiko von örtlichem Starkregen. Im Extremfall können örtlich 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter am Tag fallen. Die Gefahren durch Hagel und Sturmböen sind nach aktuellem Stand allerdings weniger hoch. Das Risiko für kräftige Gewitter besteht besonders im Süden und Osten Deutschlands.