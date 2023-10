Am Sonntag wachen wir auf und befinden uns im Herbst. Im Norden und Nordosten ist es außerdem sehr windig. Generell schaffen es die Temperaturen nur noch auf frische zehn bis 15 Grad, im Bergland sind es sieben bis neun Grad. In höheren Lagen der zentralen und östlichen Mittelgebirge, also Harz und Thüringer Wald, sind schon ab etwa 700 Meter Schneefälle möglich. In den Alpen kann es oberhalb von 1.000 bis 1.200 Metern ein paar Schneeflocken geben. Zum Vergleich: Am Donnerstag lag die Schneefallgrenze noch bei 4.000 Metern.

Da in vielen Bundesländern Herbstferien sind, muss an dieser Stelle eine deutliche Warnung ausgesprochen werden: Der Temperatursturz wird heftig. Am Sonntag kann es bei dichten Wolken und schlechten Sichtverhältnissen bis auf 1.000 Meter herab schneien. Mit zu dünner Kleidung wird es durch Kälte und Nässe schnell gefährlich bis lebensbedrohlich.

Auch in den Nächten geht es rasant abwärts und in der Nacht auf Montag muss in der Südhälfte verbreitet mit leichtem Frost gerechnet werden.

